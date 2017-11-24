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24 ноября 2017
23 ноября 2017
09:16  24 ноября 2017 0

В оппоненты Путину на выборах готовят человека от бизнеса

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
В Кремле обсуждается вопрос о новом сопернике для ПутинаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В администрации президента обсуждают возможность участия в выборах в марте 2018 года представителя бизнеса и либерального кандидата.

Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к Кремлю. Другой собеседник пояснил изданию, что в президентской кампании «будут еще сюрпризы». Уточняется, что решение о необходимости такого кандидата будет приниматься исходя из конкретных обстоятельств.

В качестве возможного варианта эксперты рассматривают экс-министра финансов, руководителя Центра стратегических разработок и Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина.

При этом, по информации ВЦИОМ, в российском обществе в настоящее время нет запроса ни на кандидата от оппозиции, ни на участие представителей бизнеса в президентской кампании. Однако такой претендент нужен для повышения репутации самой кампании и активизации предвыборной повестки, считают эксперты.

Игорь Чукреев
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