Песков объяснил нежелание Путина произносить фамилию Навального

Песков прокомментировал поступок президента
В Кремле объяснили, почему президент России Владимир Путин, не назвал фамилии блогера Алексея Навального, когда говорил о нем на пресс-конференции в Москве 14 декабря.
Путин не скрывает своего отношения к блогеру, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вероятнее всего именно этим объясняется нежелание президента упоминать фамилию Навального, отметил он, передает Nation News.
Ранее президент России посоветовал оппозиции выходить на выборы с позитивной повесткой после того, как Ксения Собчак задала вопрос, почему власть боится честной конкуренции. Путин также косвенно сравнил Навального с Саакашвили, который пытается дестабилизировать обстановку на Украине.