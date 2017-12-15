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15 декабря 2017
17:37  15 декабря 2017 0

Песков объяснил нежелание Путина произносить фамилию Навального

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Песков прокомментировал поступок президентаФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле объяснили, почему президент России Владимир Путин, не назвал фамилии блогера Алексея Навального, когда говорил о нем на пресс-конференции в Москве 14 декабря.

Путин не скрывает своего отношения к блогеру, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вероятнее всего именно этим объясняется нежелание президента упоминать фамилию Навального, отметил он, передает Nation News.

Ранее президент России посоветовал оппозиции выходить на выборы с позитивной повесткой после того, как Ксения Собчак задала вопрос, почему власть боится честной конкуренции. Путин также косвенно сравнил Навального с Саакашвили, который пытается дестабилизировать обстановку на Украине.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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