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04 января 2018
07:49  04 января 2018 4

Российские ученые создали электронную пушку для лечения рака

Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, узи, Онкология, рак, медики, здоровье, медицина, врачи
Найден эффективный способ борьбы с онкологическими заболеваниямиФото: Илья Московец © URA.RU

Новую электронную пушку, призванную помочь страдающим от онкологических заболеваний, разработали в новосибирском Институте ядерной физики им. Г.И.Будкера. С ее помощью можно будет уничтожать раковые опухоли путем микропучковой рентгеновской терапии.

«Если рентгеновское облучение делать при помощи „сеточки“ из маленьких рентгеновских пучков, то вредные клетки уничтожаются, а полезные затрагиваются значительно меньше», — рассказал «Интерфаксу» заведующий научно-исследовательской лабораторией ИЯФ Николай Винокуров.

В настоящее время ученые готовят диагностическую аппаратуру, чтобы проверить параметры электронного пучка. Электронный пучок используется для генерации рентгеновского и терагерцового излучения при различных исследований — физических, химических, биологических.

Основная задача, которая сейчас стоит перед учеными, — подобрать правильные терапевтические дозы для лечения рака. Эффективность этого метода в 2017 году была проверена на животных.

Наталья Володина
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