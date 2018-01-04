Российские ученые создали электронную пушку для лечения рака

Новую электронную пушку, призванную помочь страдающим от онкологических заболеваний, разработали в новосибирском Институте ядерной физики им. Г.И.Будкера. С ее помощью можно будет уничтожать раковые опухоли путем микропучковой рентгеновской терапии.
«Если рентгеновское облучение делать при помощи „сеточки“ из маленьких рентгеновских пучков, то вредные клетки уничтожаются, а полезные затрагиваются значительно меньше», — рассказал «Интерфаксу» заведующий научно-исследовательской лабораторией ИЯФ Николай Винокуров.
В настоящее время ученые готовят диагностическую аппаратуру, чтобы проверить параметры электронного пучка. Электронный пучок используется для генерации рентгеновского и терагерцового излучения при различных исследований — физических, химических, биологических.
Основная задача, которая сейчас стоит перед учеными, — подобрать правильные терапевтические дозы для лечения рака. Эффективность этого метода в 2017 году была проверена на животных.