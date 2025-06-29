Макрон поддержал Пашиняна на армянском языке

Макрон выразил солидарность с Пашиняном и поддержал его курс на мир
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Макрон поддержал Пашиняна, заявив о попытках дестабилизации демократии в Армении
Макрон поддержал Пашиняна, заявив о попытках дестабилизации демократии в Армении Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил солидарность в ответ на попытки дестабилизации демократии в стране. Он разместил пост на армянском языке в социальной сети X.

«Провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Я выразил солидарность Франции в ответ на попытки дестабилизации демократии в Армении», — написал Макрон на армянском. Он отметил, что подтвердил приверженность Франции поддержке его решительных шагов по достижению мира с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией. По словам французского лидера, достижение мира и открытие границ станут важным шагом для всего региона Южного Кавказа и за его пределами.

Заявление Макрона прозвучало на фоне обострения внутренней ситуации в Армении, где 27 июня сотрудники Службы национальной безопасности пытались задержать архиепископа Микаела Аджапахяна за призывы к протестам против политики Пашиняна. Эти события вызвали волну критики со стороны Армянской апостольской церкви и оппозиции, обвиняющих власти в давлении на духовенство и ограничении свободы слова. В России данную ситуацию охарактеризовали как внутренний вопрос государства и подчеркнули приверженность принципу невмешательства во внутренние дела.

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Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил солидарность в ответ на попытки дестабилизации демократии в стране. Он разместил пост на армянском языке в социальной сети X. «Провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Я выразил солидарность Франции в ответ на попытки дестабилизации демократии в Армении», — написал Макрон на армянском. Он отметил, что подтвердил приверженность Франции поддержке его решительных шагов по достижению мира с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией. По словам французского лидера, достижение мира и открытие границ станут важным шагом для всего региона Южного Кавказа и за его пределами. Заявление Макрона прозвучало на фоне обострения внутренней ситуации в Армении, где 27 июня сотрудники Службы национальной безопасности пытались задержать архиепископа Микаела Аджапахяна за призывы к протестам против политики Пашиняна. Эти события вызвали волну критики со стороны Армянской апостольской церкви и оппозиции, обвиняющих власти в давлении на духовенство и ограничении свободы слова. В России данную ситуацию охарактеризовали как внутренний вопрос государства и подчеркнули приверженность принципу невмешательства во внутренние дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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