Макрон поддержал Пашиняна на армянском языке

Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил солидарность в ответ на попытки дестабилизации демократии в стране. Он разместил пост на армянском языке в социальной сети X.
«Провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Я выразил солидарность Франции в ответ на попытки дестабилизации демократии в Армении», — написал Макрон на армянском. Он отметил, что подтвердил приверженность Франции поддержке его решительных шагов по достижению мира с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией. По словам французского лидера, достижение мира и открытие границ станут важным шагом для всего региона Южного Кавказа и за его пределами.
Заявление Макрона прозвучало на фоне обострения внутренней ситуации в Армении, где 27 июня сотрудники Службы национальной безопасности пытались задержать архиепископа Микаела Аджапахяна за призывы к протестам против политики Пашиняна. Эти события вызвали волну критики со стороны Армянской апостольской церкви и оппозиции, обвиняющих власти в давлении на духовенство и ограничении свободы слова. В России данную ситуацию охарактеризовали как внутренний вопрос государства и подчеркнули приверженность принципу невмешательства во внутренние дела.
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