В администрации Путина раскрыли неочевидный итог заморозки российских активов для Запада

Заморозка российских активов нанесла значительный ущерб финансовой системе Запада. Об этом заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
«Вся эта история — это большой урон западной финансовой системе и западным странам», — подчеркнул Максим Орешкин в интервью в эфире телеканала «Россия-1». Он уточнил, что речь идет не о гипотетических рисках, а о фактически произошедших негативных последствиях для экономик стран, принявших решение о заморозке российских государственных активов.
Российские активы были заморожены на Западе в феврале 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это не кража, а грабеж золотовалютных резервов России, который, однако, поможет стране ускорить движение к созданию региональных финансовых институтов. Слова главы государства передает 360.ru.
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