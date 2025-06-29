В администрации Путина раскрыли неочевидный итог заморозки российских активов для Запада

Орешкин: заморозка российских активов нанесла урон экономике Запада
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Орешкин заявил о том, что Запад сам нанес урон своей экономике
Орешкин заявил о том, что Запад сам нанес урон своей экономике Фото:

Заморозка российских активов нанесла значительный ущерб финансовой системе Запада. Об этом заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. 

«Вся эта история — это большой урон западной финансовой системе и западным странам», — подчеркнул Максим Орешкин в интервью в эфире телеканала «Россия-1». Он уточнил, что речь идет не о гипотетических рисках, а о фактически произошедших негативных последствиях для экономик стран, принявших решение о заморозке российских государственных активов.

Российские активы были заморожены на Западе в феврале 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это не кража, а грабеж золотовалютных резервов России, который, однако, поможет стране ускорить движение к созданию региональных финансовых институтов. Слова главы государства передает 360.ru.

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Заморозка российских активов нанесла значительный ущерб финансовой системе Запада. Об этом заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.  «Вся эта история — это большой урон западной финансовой системе и западным странам», — подчеркнул Максим Орешкин в интервью в эфире телеканала «Россия-1». Он уточнил, что речь идет не о гипотетических рисках, а о фактически произошедших негативных последствиях для экономик стран, принявших решение о заморозке российских государственных активов. Российские активы были заморожены на Западе в феврале 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это не кража, а грабеж золотовалютных резервов России, который, однако, поможет стране ускорить движение к созданию региональных финансовых институтов. Слова главы государства передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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