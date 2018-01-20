Звезда КВН умер, едва отпраздновав 21-летие. ФОТО

В Ростове-на-Дону погиб игрок команды КВН «НАТЕ» Сергей Баленко. Звезде сцены был всего 21 год, день рождения Сергей отметил 5 января.
О смерти Баленко сообщили представители его команды на официальной странице «ВКонтакте»: «19 января 2018 года, не стало нашего брата и друга, Сергея Баленко. Он ушел из жизни слишком рано и мог сделать еще очень много. Мысли путаются, в это не хочется верить».
Шокированные известием поклонники команды приносят соболезнования и требуют подробностей произошедшего. «В чем причина его смерти??? Почему все молчат? Что-то не то?», «Что произошло? Такой же молодой», — пишут они в комментариях написали любители КВН.
«Мы не можем ответить на вопрос: „Что произошло?“, пока сами не будем уверены в информации на 100%», — пишут в ответ представители команды. Друг Баленко сообщил порталу «Дни.ру», что в смерти Сергея нет ничего криминального, а информация о обстоятельствах не оглашается до официального заключения специалистов.
Друзья Сергея объявили сбор средств для родителей Баленко. В памяти друзей он остался добрым и жизнерадостным человеком. Буквально несколько дней назад в Сочи он вместе со своей командой «НАТЕ» вышел в Высшую лигу КВН.