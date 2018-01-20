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20 января 2018
15:00  20 января 2018 0

Звезда КВН умер, едва отпраздновав 21-летие. ФОТО

Сергея Баленко называли очень добрым и светлым человекомФото: ВКонтакте

В Ростове-на-Дону погиб игрок команды КВН «НАТЕ» Сергей Баленко. Звезде сцены был всего 21 год, день рождения Сергей отметил 5 января.

О смерти Баленко сообщили представители его команды на официальной странице «ВКонтакте»: «19 января 2018 года, не стало нашего брата и друга, Сергея Баленко. Он ушел из жизни слишком рано и мог сделать еще очень много. Мысли путаются, в это не хочется верить».

Шокированные известием поклонники команды приносят соболезнования и требуют подробностей произошедшего. «В чем причина его смерти??? Почему все молчат? Что-то не то?», «Что произошло? Такой же молодой», — пишут они в комментариях написали любители КВН.

«Мы не можем ответить на вопрос: „Что произошло?“, пока сами не будем уверены в информации на 100%», — пишут в ответ представители команды. Друг Баленко сообщил порталу «Дни.ру», что в смерти Сергея нет ничего криминального, а информация о обстоятельствах не оглашается до официального заключения специалистов.

Друзья Сергея объявили сбор средств для родителей Баленко. В памяти друзей он остался добрым и жизнерадостным человеком. Буквально несколько дней назад в Сочи он вместе со своей командой «НАТЕ» вышел в Высшую лигу КВН.

Виктор Жуков
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