Черный дым окутал Ростов-на-Дону из-за крупного пожара. Видео

В Ростове-на-Дону на 2200 квадратных метрах горит склад
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Перед началом пожара были слышны звуки, похожие на взрывы (архивное фото)
Перед началом пожара были слышны звуки, похожие на взрывы (архивное фото) Фото:

В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар. Над городом поднялся густой черный дым, который виден из разных районов.

По информации МЧС, возгорание началось в складском помещении и офисном здании, площадь пожара достигла 2200 квадратных метров. На месте происшествия 53 специалиста и 19 единиц техники от сил РСЧС, включая 44 сотрудника и 15 единиц техники, предоставленных МЧС России.

Пожар случился на складском комплексе, расположенном возле ТЦ «Меркурий». Предварительно, погибших и пострадавших нет. Возможной причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Очевидцы сообщают, что перед началом пожара были слышны звуки, похожие на взрывы.

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В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар. Над городом поднялся густой черный дым, который виден из разных районов. По информации МЧС, возгорание началось в складском помещении и офисном здании, площадь пожара достигла 2200 квадратных метров. На месте происшествия 53 специалиста и 19 единиц техники от сил РСЧС, включая 44 сотрудника и 15 единиц техники, предоставленных МЧС России. Пожар случился на складском комплексе, расположенном возле ТЦ «Меркурий». Предварительно, погибших и пострадавших нет. Возможной причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Очевидцы сообщают, что перед началом пожара были слышны звуки, похожие на взрывы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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