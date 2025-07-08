В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар. Над городом поднялся густой черный дым, который виден из разных районов.
По информации МЧС, возгорание началось в складском помещении и офисном здании, площадь пожара достигла 2200 квадратных метров. На месте происшествия 53 специалиста и 19 единиц техники от сил РСЧС, включая 44 сотрудника и 15 единиц техники, предоставленных МЧС России.
Пожар случился на складском комплексе, расположенном возле ТЦ «Меркурий». Предварительно, погибших и пострадавших нет. Возможной причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Очевидцы сообщают, что перед началом пожара были слышны звуки, похожие на взрывы.
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