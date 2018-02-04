Видеохостинг YouTube собирается ставить особую отметку на ролики СМИ, которые пользуются финансовой поддержкой государства.
«Главной целью в 2018 году является обеспечение во всем мире большей прозрачности для создателей, рекламодателей и пользователей», — цитирует Nation News заявление руководства YouTube.
Отмечается, что специальные уведомления появятся под видеозаписями, которые «в той или иной мере были профинансированы государством или общественными организациями». Над видео будет размещена ссылка на страницу разместившего ролик СМИ в онлайн-энциклопедии «Википедия».
Примечательно, что нововведение пока коснется только американских пользователей видеохостинга. Как сообщает телеканал 360, руководство компании планирует улучшить опцию при помощи обратной связи — пользователи смогут отправить отзыв о ее работе.