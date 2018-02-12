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12 февраля 2018
13:41  12 февраля 2018 2

Чиновники отдадут дневной заработок семьям погибших в катастрофе Ан-148

На месте крушения самолета обнаружили второй черный ящиксайт МЧС РФ
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Чиновники Оренбурга отдадут свой дневной заработок семьям погибших в крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» под Москвой. Кроме того, помимо страховых выплат семьям, глава региона Юрий Берг пообещал оказать помощь в оплате обучения их детей и погашении кредитов.

Из 71 одного человека, летевшего в Орск, 35 были жителями Оренбургской области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что семьям погибших при крушении самолета Ан-148 власти Московской области выплатят по одному миллиону рублей. По его словам, следует оказать максимальное содействие спасательным службам, которые будут круглосуточно работать на месте крушения, пишет «Национальная служба новостей».

На месте авиакатастрофы Ан-148 обнаружили второй черный ящик, сообщает Nation News. Устройство находится в удовлетворительном состоянии. Сотрудники МЧС завершили спасательную операцию на месте крушения самолета, рассказал глава министерства России Владимир Пучков. Он отметил, что операция перешла в стадию поисковой. Основные работы планируются завершить в течение понедельника, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, следовавший по маршруту Москва—Орск, пропал с радаров через несколько минут после взлета. По факту крушения лайнера возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В авиакатастрофе погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Иван Шестак
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