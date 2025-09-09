В Минфине рассказали про многомиллиардную прибыль в бюджет от активов изъятых компаний

Бюджет России в 2025 году уже пополнился на 30 млрд рублей за счет продажи активов, изъятых у частных компаний по судебным решениям по искам Генеральной прокуратуры. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.
«У нас много компаний, которые по решениям исков Генеральной прокуратуры, поступают в казну. <...> Мы за то, чтобы эти компании не держать в казне, не управлять ими, не управлять ими как государственный менеджмент, а чтобы быстрее продавать в рынок <...> Уже [в бюджет] поступило порядка 30 млрд рублей», — заявил Силуанов во время беседы с РБК. Он уточнил, что до конца года сумма поступлений от таких сделок может вырасти до 100 млрд рублей или даже превысить эту отметку.
Министр не уточнил, какие именно компании были реализованы. Известно, что одной из крупнейших сделок стала продажа 57,43% акций Башкирской содовой компании (БСК), ранее находившихся в федеральной собственности. Покупателем выступил холдинг «Росхим», а сумма сделки составила 17 млрд рублей. Эти акции перешли государству после признания судом их приватизации незаконной. После продажи федерального пакета власти Башкирии сохранили контроль над деятельностью БСК: региону принадлежит 38,4% акций, а еще 11,7% из приобретенного «Росхимом» пакета передано в доверительное управление республике.
Как ранее сообщал глава Генеральной прокуратуры Игорь Краснов, только за 2024 год в собственность государства возвращены предприятия и имущество на сумму 2,4 трлн рублей. Он уточнил, что генеральная прокуратура России не проводит ревизию итогов приватизации, а подает иски об обращении имущества в доход государства только при выявлении коррупции и незаконного вывода активов. По его словам, прокуратура уделяет приоритетное внимание стратегическим и системообразующим компаниям, в особенности тем, которые контролируются зарубежными структурами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.