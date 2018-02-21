21:00 21 февраля 2018 0

Чиновники Екатеринбурга ждут Путина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Главные новости к этому часу:

Владимир Путин приедет в Свердловскую область — регион готовят к визиту президента, а в Екатеринбурге специально ради этого сведут вместе Холманских и Куйвашева. Глава государства приедет на Урал почти перед самыми выборами — чиновники и силовики в кулуарах уже обсуждают дату.

Грудинин рассказал, сколько зарабатывает на совхозе имени Ленина. По московским меркам, доходы олигарха-коммуниста можно даже назвать скромными. Цифры, кстати, сильно расходятся с данными, поданными в ЦИК. По интересному совпадению депутат, задававший вопросы о миллиардах Грудинина, покинул ряды КПРФ.

Криминальные войны развернулись с новой силой и добрались до Чечни. Тимур Дикий из клана чеченского авторитета Хамзата Гастамирова был убит после того, как жестко обругал вора в законе Гули. У нас — два видео. Первое — с угрозами Тимура Дикого, и второе — с тем, что бывает, когда оскорбляешь вора в законе.

В скандале с челябинским детдомом, в котором организовали бордель для педофилов, появились новые шокирующие факты. Воспитательница с мужем устраивала оргии после отбоя. А потом они учили старших насиловать младших. Пугающие подробности от анонимного источника.

Один из магазинов Кургана, видимо, сильно увлекся АУЕ и устроил неоднозначную акцию в честь 23 февраля. Скидки на товар получат только те мужчины, кто «служил или сидел».

В Сеть слили порно с Настей Рыбкой. Несколько видео с участием скандально известной труженицы эскорт-сферы в главной роли попали на известный сайт «для взрослых». Но девушка, кажется, не сильно расстраивается, рассказывая о своей мечте в Instagram.