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Ради программы президента сведут вместе Холманских и Куйвашева
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21 февраля 2018
21:00  21 февраля 2018 0

Путин едет на Урал, Грудинин раскрыл доходы, секс-видео с Рыбкой. Главное за день — в подборке «URA.RU»

III заседание рабочей группы общественной палаты по строительству Томинского ГОК. Челябинск, айфон, рисунок, путин
Чиновники Екатеринбурга ждут ПутинаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Владимир Путин приедет в Свердловскую область — регион готовят к визиту президента, а в Екатеринбурге специально ради этого сведут вместе Холманских и Куйвашева. Глава государства приедет на Урал почти перед самыми выборами — чиновники и силовики в кулуарах уже обсуждают дату.

Грудинин рассказал, сколько зарабатывает на совхозе имени Ленина. По московским меркам, доходы олигарха-коммуниста можно даже назвать скромными. Цифры, кстати, сильно расходятся с данными, поданными в ЦИК. По интересному совпадению депутат, задававший вопросы о миллиардах Грудинина, покинул ряды КПРФ.

Криминальные войны развернулись с новой силой и добрались до Чечни. Тимур Дикий из клана чеченского авторитета Хамзата Гастамирова был убит после того, как жестко обругал вора в законе Гули. У нас — два видео. Первое — с угрозами Тимура Дикого, и второе — с тем, что бывает, когда оскорбляешь вора в законе.

В скандале с челябинским детдомом, в котором организовали бордель для педофилов, появились новые шокирующие факты. Воспитательница с мужем устраивала оргии после отбоя. А потом они учили старших насиловать младших. Пугающие подробности от анонимного источника.

Один из магазинов Кургана, видимо, сильно увлекся АУЕ и устроил неоднозначную акцию в честь 23 февраля. Скидки на товар получат только те мужчины, кто «служил или сидел».

В Сеть слили порно с Настей Рыбкой. Несколько видео с участием скандально известной труженицы эскорт-сферы в главной роли попали на известный сайт «для взрослых». Но девушка, кажется, не сильно расстраивается, рассказывая о своей мечте в Instagram.

Кирилл Егоров
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