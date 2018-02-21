Депутат, задававший вопросы о миллиардах Грудинина, покинул ряды КПРФ

20:12 21 февраля 2018 0

Сергей Антошин не одобрял Павла Грудинина, как кандидата в президенты от КПРФ Фото: «Брянская учительская газета»

Депутат Брянской областной Думы от КПРФ Сергей Антошин сам покинул партию, не дожидаясь решения обкома по поводу его исключения. Перед этим на заседании Антошин озвучил свои вопросы в адрес Павла Грудинина, которого он не считает достойным кандидатом в президенты от Коммунистической партии.

Сергей Антошин рассказал, что это была уже вторая попытка исключить его из партии, пишет «Брянская учительская газета». По словам депутата, его вынужденный уход стал результатом внутриполитической борьбы в обкоме КПРФ, и иначе как «фарсом» произошедшее назвать нельзя. При этом Антошин подчеркнул, что он напрямую не выступал против решения ЦК партии выдвинуть в качестве кандидата Павла Грудинина, а только задал вопросы, которые вполне закономерно возникают у рядовых коммунистов.

Ранее в эфире «Первого канала» Сергей Антошин высказал свою позицию по поводу кандидатуры Грудинина. «У нас что, нет своих кандидатов? Почему нам навязали кандидатуру? Почему этот человек, имея зарубежные офшоры, миллиардные счета, которые он не показывает?», — возмущался депутат.