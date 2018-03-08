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08 марта 2018
07 марта 2018
00:13  08 марта 2018 2

Концертный директор DJ Грува признался в убийстве тещи

Арестованный мужчина в ходе допроса рассказал, что избил и задушил пенсионеркуФото: Denis Stinger, «ВКонтакте»

В ходе допроса 34-летний концертный директор DJ Грува Денис Калинин, известный также как Денис Стингер, признал свою вину в убийстве собственной тещи. Мужчина рассказал, что сперва избил, а потом задушил 77-летнюю пенсионерку.

Как сообщает телеканал «РенТВ», после расправы над тещей Калинин сам обратился в правоохранительные органы. По словам Калинина, женщина его словесно оскорбила, после чего конфликт перерос в потасовку. Конфликт произошел в Старосадском переулке Москвы. Там концертный директор проживал вместе со своей дочерью.

Напомним, решением Басманного суда столицы Калинин по ходатайству следствия был арестован на два месяца. Кроме DJ Грува, он сотрудничал также с Александром Анатольевичем, Иреной Понарошку и Катей Чеховой. Бывшие коллеги концертного директора пока не комментируют его арест.

Евгений Александров
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