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07 марта 2018
19:27  07 марта 2018 1

Концертный директор DJ Грува арестован по подозрению в убийстве

Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, посуда, камера, осужденный, арест, койка, заключенный, двухярусная кровать
Подозреваемый заключен под стражу до 6 маяФото: Илья Московец © URA.RU

В Москве по подозрению в убийстве своей тещи арестован Денис Калинин, концертный директор DJ Грува. Решением Басманного суда мужчина отправлен в СИЗО на два месяца.

Обстоятельства преступления в данный момент устанавливаются следователями. Известно, что тело женщины со следами удушения было обнаружено в квартире, где Калинин проживал вместе со своей маленькой дочерью. По данным ТАСС, подозреваемый признался в совершении преступления.

Как напоминает Life, Калинин сотрудничал не только с DJ Грувом, но и с такими представителями шоу-бизнеса, как Александр Анатольевич, Ирена Понарошку и Катя Чехова. Бывшие коллеги концертного директора пока не комментируют его арест.

Сергей Макеев
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