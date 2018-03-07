Концертный директор DJ Грува арестован по подозрению в убийстве

19:27 07 марта 2018 1

Подозреваемый заключен под стражу до 6 мая Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве по подозрению в убийстве своей тещи арестован Денис Калинин, концертный директор DJ Грува. Решением Басманного суда мужчина отправлен в СИЗО на два месяца.

Обстоятельства преступления в данный момент устанавливаются следователями. Известно, что тело женщины со следами удушения было обнаружено в квартире, где Калинин проживал вместе со своей маленькой дочерью. По данным ТАСС, подозреваемый признался в совершении преступления.

Как напоминает Life, Калинин сотрудничал не только с DJ Грувом, но и с такими представителями шоу-бизнеса, как Александр Анатольевич, Ирена Понарошку и Катя Чехова. Бывшие коллеги концертного директора пока не комментируют его арест.