Концертный директор DJ Грува арестован по подозрению в убийстве

Подозреваемый заключен под стражу до 6 мая
В Москве по подозрению в убийстве своей тещи арестован Денис Калинин, концертный директор DJ Грува. Решением Басманного суда мужчина отправлен в СИЗО на два месяца.
Обстоятельства преступления в данный момент устанавливаются следователями. Известно, что тело женщины со следами удушения было обнаружено в квартире, где Калинин проживал вместе со своей маленькой дочерью. По данным ТАСС, подозреваемый признался в совершении преступления.
Как напоминает Life, Калинин сотрудничал не только с DJ Грувом, но и с такими представителями шоу-бизнеса, как Александр Анатольевич, Ирена Понарошку и Катя Чехова. Бывшие коллеги концертного директора пока не комментируют его арест.