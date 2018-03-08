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08 марта 2018
07 марта 2018
02:17  08 марта 2018 0

В Санкт-Петербурге пенсионеркам на 8 Марта подарили спиннеры

Спиннеры. Екатеринбург, спиннеры
Глава муниципалитета считает, что спиннеры помогут женщинам эффективнее бороться со стрессомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава муниципального образования «Купчино» Михаил Черепанов подарил пенсионеркам цветы и спиннеры. Встреча с петербурженками прошла в преддверии Международного женского дня.

«Седьмого марта муниципалитет организовал для дам старшего поколения праздничный концерт, — сообщается в пресс-службе главы муниципалитета. — Помимо выступления артистов, праздничного фуршета и традиционных поздравлений от главы муниципального образования „Купчино“, женщинам подарили цветы и необычные подарки — спиннеры». Михаил Черепанов показал пенсионеркам, как крутить игрушку и объяснил, что она помогает бороться со стрессом.

«Уверен, что спиннер позволит вам наладить диалог с младшими поколениями. Ведь теперь вы будете в тренде», — цитирует «Федеральное агентство новостей» главу муниципального образования.

Отметим, спиннер представляет собой три и более лопасти, вращающиеся от нажатия пальца, закрепленные на одной оси, в центре которой находится подшипник. Наибольшую популярность необычная игрушка получила в прошлом году.

Александр Черноскутов
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