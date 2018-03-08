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08 марта 2018
07 марта 2018
07:34  08 марта 2018 0

Кадыров назвал возможную причину крушения военного вертолета в Чечне

Кавказские горы в окрестностях Эльбруса, туризм, горы, природа россии, природа кавказа, приэльбрусье, река кызылкол
Причиной катастрофы мог стать сильный ветерФото: Владимир Жабриков © URA.RU

По предварительной информации, причиной падения вертолета в Чечне мог стать сильный ветер. Спаслись те, кто сумел выпрыгнуть из машины до приземления.

«Вертолет снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли, произошел резкий порыв ветра. Вертолет заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. Семь человек оставались в вертолете, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть», — рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Из-под обломков вертолета извлекли пять трупов и двух тяжелораненых, один из которых позже скончался, а второй сейчас находится в реанимации. Решается вопрос о его транспортировке в Москву. «Я желаю скорейшего выздоровления раненому бойцу и приношу искренние соболезнования семьям погибших», — пишет Кадыров.

Вертолет МИ-8 упал в горах Чечни вечером 7 марта. Произошло это на территории ущелья Хангихой в Итум-Калинском районе, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Игорь Чукреев
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