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16 марта 2018
18:52  16 марта 2018 1

Уральский летчик объяснил ситуацию с недействительным сертификатом пилота Ан-148

Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраляФото: Wikipedia
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Летчик из Екатеринбурга Павел Семченко в своем письме агентству «URA.RU» сообщил, что второй пилот Ан-148 Сергей Гамбарян получил свидетельство пилота на основании документов о подготовке Учебно-тренировочным центром «ЧелАвиа». Ранее в СМИ появилась информация о незаконной подготовке Гамбаряна.

Скриншот: Павел Семченко

Семченко опроверг заявленные в СМИ данные о получении Гамбаряном сертификата раньше на день даты получения диплома Южно-Уральского госуниверситета в Челябинске — основания для допуска на курсы переподготовки Росавиации. По словам екатеринбургского летчика, диплом ЮУрГУ выдавал после того, как слушатель получил свидетельство о подготовке по утвержденной Росавиацией программе и свидетельство пилота коммерческой авиации. «Это абсолютно законно», — написал Семченко. Он добавил, что это «отражало завершенность прохождения профессиональной переподготовки с учетом теоретической, тренажерной и летной подготовки».

Пилот из Екатеринбурга также рассказал о том, что Росавиация требует предоставления вместо диплома о профподготовке именно свидетельства о подготовке, предусмотренной воздушным законодательством. Он указал, что это подтверждает и позиция Росавиации в суде.

Напомним, что 10 выпускников частного Челябинского летного училища гражданской авиации второго марта в городском суде Москвы пытались опротестовать решение Бабушкинского суда. Пилоты выступили против решения Росавиации об отзыве дипломов.

Лайнер «Саратовских авиалиний» 11 февраля пропал с радаров сразу после вылета из аэропорта Домодедово (Москва) в Орск (Оренбургская область). В Раменском районе Подмосковья самолет потерпел крушение. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. О непригодности этого самолета было известно задолго до катастрофы. Речь шла о сотнях неисправностей самолета.

Ольга Кулакова
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