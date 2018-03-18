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18 марта 2018
14:00  18 марта 2018 0

Выборы президента, «кодекс этики» для депутатов, церкви в вузах. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Крестный ход в Челябинске, церковь, крестный ход, митрополит никодим, рпц, религия, тефтелев евгений, свято-симеоновский кафедральный собор
В вузах откроют представительства РПЦ и закрепят священниковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Добрый день! Сегодня 18 марта и мы выбираем будущего президента России. А пока главное к этому часу.

В России сегодня выбирают будущего президента. Все интересные события, цифры и эксклюзив смотрите в нашей онлайн-трансляции и телеграм-канале. Из интересного — тюменский студент доказал, что на карте проекта «Голос» публикуют фейковые нарушения на выборах.

Швецию обвинили в производстве яда, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с дочерью. Вещество могли сбросить с дрона, созданного русскими военными.

Власти снова спасают русский автопром. На производство «Лады» и УАЗов потратят миллиарды рублей.

С 18 марта автомобилистов обязали носить светоотражающие жилеты в тёмное время, чтобы снизить ДТП. Часть экспертов считает, что это не поможет. Якобы власти пошли на этот шаг, потому что лень делать «карманы безопасности» на дорогах.

В РФ появится «моральный кодекс» для депутатов. В нем четко пропишут, можно ли хватать журналисток за попу и где отдыхать — в Крыму или на Сейшелах.

В вузах России откроют представительства РПЦ. Ради демонстрации связи науки и божественного начала.

Надежда Банникова
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