10:25 18 марта 2018 0

Портал сообщил о четырех фейковых нарушениях как о настоящих Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Студент из Тюмени доказал, что на «карте нарушений на выборах» проекта «Голос» размещена недостоверная информация. Он направил админам несколько придуманных историй, а они — несмотря на недостоверность — были опубликованы.

«Придумав несколько нехитрых нарушений, я попробовал разместить их на ресурсе. Логика простая: берем несуществующий факт нарушения, добавляем к нему несуществующую структуру или организацию и отправляем на сайт», — рассказал молодой человек в группе «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, через несколько часов модерации на сайте появились его сообщения о нарушениях.

Молодой человек привел данные о написанных им четырех «нарушениях», опубликованных на сайте. «Руководство сети магазинов „Пчелка“ в Тюмени отправляло своих работников на выборы», — сообщил тюменский студент. Затем он отметил, что организации «Пчелка» не существует уже четыре года.

«В 87-й школе детям раздавали письма для родителей с призывом прийти на голосование и отчитаться классному руководителю», — рассказал молодой человек. Такой школы в Тюмени нет. «Деканы медакадемии заставляли преподавателей и сотрудников брать открепительные и голосовать в самом вузе. Явка должна быть 100%», — указал тюменец, отметив далее, что эти данные выдуманные, сотрудников никто не принуждал.

Четвертое фейковое нарушение касалось сотрудников курганского спорткомплекса «Зауралец», которых якобы принуждали идти на выборы. Молодой человек подчеркнул, что этот факт тоже выдуманный.

1/10 «Тюмень», «ВКонтакте»

По словам тюменского студента, система «Карты нарушений» на поверку оказалась «конвейером фейков». «Для публикации „нарушений“ не нужны факты или доказательства — достаточно фантазии», — отметил он. В доказательства к своим словам он приложил скриншоты.

«К нам тоже пришло такое сообщение (про магазин „Пчелка“ — прим.ред.), мы провели оперативную проверку, поставили отметку „фейк“, — прокомментировал „URA.RU“ заявление студента руководитель пресс-службы Национального общественного мониторинга Любовь Бирюкова (Москва). — Как говорят наши юристы, сама форма заявления настораживает — нет ни одной подтверждающей информацию ссылки, просто текст на экране телефона. В отличие от „Карты нарушений“ „Голоса“, мы проверяем информацию, делаем запросы в соответствующие органы и все это отражаем на сайте своей карты мониторинга. У „Голоса“ есть еще одна проблема — поступающая на портал информация может публиковаться несколько раз, что увеличивает статистику нарушений».

«Этот сайт никогда не считался объективным, — отмечает Александр Безделов. — Поэтому специалисты относятся к нему скептически. Это программный продукт. Он никогда не считался правдивым, доверия к сайту нет и не было. Его можно лишь использовать как инструмент для сторонников оппозиции, к которым они апеллируют».