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26 марта 2018
Главные новости Москвы
15:38  26 марта 2018 0

Российских послов в Польше и странах Балтии вызвали в МИД республик

Российских послов сразу в нескольких странах вызвали в министерства иностранных делФото: wikipedia.org
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Послы России в Польше, Латвии, Литве и Эстонии вызваны в министерства иностранных дел этих стран. Ранее в британской прессе появилась информация о том, что сразу несколько европейских государств собираются выдворить российских дипломатов.

Пресс-секретарь посольства России в Польше сообщил, что посол Сергей Андреев должен явиться в МИД этой страны в 13.00 по московскому времени, пишет «Федеральное агентство новостей». Еще через два часа в МИД Эстонии назначена встреча для посла Александра Петрова, а в латвийском МИД в это же время ждут Евгения Лукьянова. Во сколько в МИД Литвы должен прийти посол Александр Удальцов, не уточняется.

Ранее «URA.RU» сообщало, что сразу 20 европейских стран собираются выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В Лондоне заявляют, что ответственность за покушение на него лежит на Москве. Также появилась информация о том, что российских дипломатов могут выслать и из США.

Дарья Корчак
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