Отравленная дочь Скрипаля не приняла помощь от России

23:07 05 апреля 2018 2

За женщину ответили британские дипломаты Фото: depositphotos.com

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, Юлия, которая вместе с отцом ранее была отравлена в Великобритании, не приняла предложение посольства России о помощи. Об этом сообщили английские дипломаты.

«Сейчас госпожа Скрипаль способна решить, будет ли она принимать это предложение и когда именно она будет это делать, но на данный момент она этого не сделала», — приводит «Газета.ру» заявление представителя британского МИДа.

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон обвинил Кремль в причастности к преступлению. Позднее США присоединились к обвинениям и перешли к санкциям — из Соединенных Штатов было выслано 60 российских дипломатов. РФ ответила зеркальными мерами.

Скрипаль пришла в себя около недели назад и созванивалась с сестрой. Позже Скотленд-Ярд распространил заявление от имени Юлии, напоминает «Национальная служба новостей». Скрипаль назвала «сбивающим с толку» эпизод в Солсбери и упомянула, что они с отцом идут на поправку.