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05 апреля 2018
19:17  05 апреля 2018 0

«Очнулась неделю назад». Дочь Скрипаля рассказала о самочувствии после отравления

Штаб-квартира полицейского учреждения в Англии привела сообщение ЮлииФото: Википедия
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия рассказала о состоянии своего здоровья и косвенно дала понять, каково самочувствие ее отца. Скотленд-Ярд 5 апреля опубликовал ее первое заявление с момента госпитализации после отравления в Солсбери.

«Я очнулась больше недели назад и рада сказать, что каждый день у меня прибавляется сил. Я благодарна за интерес ко мне и за многие доброжелательные сообщения, которые я получила», — приводит слова Юлии «Интерфакс». Дочь экс-сотрудника ГРУ поблагодарила жителей Солсбери, которые пришли на помощь, когда она и ее отец «были недееспособны», и персонал местной больницы. Скрипаль добавила, что произошедшее с ней — это «что-то сбивающее с толку», и попросила уважать частную жизнь ее семьи, сообщает RNS.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли в бессознательном состоянии 4 марта в Солсбери. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом, Великобритании обвинила в этом Россию. Москва все отрицает. В связи с этим многие страны начали высылку российских дипломатов, в том числе Финляндия, передавало ИА FlashNord. Было выдвинуто несколько версий, каким образом Скрипалей могли отравить. Двоюродная сестра Юлии Виктория считает, что с ними пытались расправиться из-за из-за тайного завещания, писал сайт «Подмосковье сегодня».

Ксения Томашова
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