Глава Карелии Артур Парфенчиков провел параллели между неубранными урнами в Петрозаводске и сгоревшими заживо в кемеровском торговом центре детьми. Неоднозначное высказывание политик позволил себе во время дискуссии со своими подписчиками во «ВКонтакте».
Пользователи Сети раскритиковали пост Парфенчикова об инспекции улиц Петрозаводска. В ответ глава региона написал, что у неубранной урны и сгоревшими детьми в Кемерове «корни и причины одни и те же», а именно — «пофигизм, равнодушие и низкая культура», зато последствия разные.
Подписчики указали главе Карелии на недопустимость сравнения трагедии
в Кемерове с неубранными урнами, на что Парфенчиков добавил, что «к сожалению, это корректные сравнения». Он уточнил, что порядок можно наводить только в той системе, где есть неприятие и переполненной урны, и нарушений правил пожарной безопасности. Отметим, по данным FlashNord, свою страницу в соцсети Парфенчиков ведет лично.