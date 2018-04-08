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08 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:18  08 апреля 2018 0

Глава Карелии сравнил сгоревших в Кемерове детей с урнами. СКРИН

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Парфенчиков уверен, что сравнение трагедии с урнами «корректное»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Глава Карелии Артур Парфенчиков провел параллели между неубранными урнами в Петрозаводске и сгоревшими заживо в кемеровском торговом центре детьми. Неоднозначное высказывание политик позволил себе во время дискуссии со своими подписчиками во «ВКонтакте».

Фото: скрин со страницы Артура Парфенчикова во «ВКонтакте»

Пользователи Сети раскритиковали пост Парфенчикова об инспекции улиц Петрозаводска. В ответ глава региона написал, что у неубранной урны и сгоревшими детьми в Кемерове «корни и причины одни и те же», а именно — «пофигизм, равнодушие и низкая культура», зато последствия разные.

Подписчики указали главе Карелии на недопустимость сравнения трагедии

Фото: скрин со страницы Артура Парфенчикова во «ВКонтакте»

в Кемерове с неубранными урнами, на что Парфенчиков добавил, что «к сожалению, это корректные сравнения». Он уточнил, что порядок можно наводить только в той системе, где есть неприятие и переполненной урны, и нарушений правил пожарной безопасности. Отметим, по данным FlashNord, свою страницу в соцсети Парфенчиков ведет лично.

Валерия Романова
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