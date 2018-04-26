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26 апреля 2018
11:52  26 апреля 2018 0

Американские морпехи признали превосходство российского оружия

Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., сша, военный корабль
США больше не могут придерживаться военных концепций, основанных на неоспоримом преимуществе силФото: Pixabay

Американская морская пехота признала, что находится в уязвимом положении перед новейшим вооружением России. Большинство баз ВМС США оказались недостаточно защищенными, заявил командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер.

«Развитие высокоточного оружия дальнего радиуса действия нашими главными соперниками — Китаем, Россией, КНДР, Ираном — сделало уязвимыми многие наши силы передового развертывания», — сказал Неллер на слушаниях в сенате. Как пишет argumenti.ru, генерал высказался о необходимости дополнительного укрепления баз и усовершенствования средств противовоздушной обороны.

Ранее «URA.RU» сообщало, что новые военные корабли Штатов «Свобода» и «Независимость» назвали «кучами мусора». На их разработку потратили 16 лет и миллиарды долларов.

Ксения Томашова
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