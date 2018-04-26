Американские морпехи признали превосходство российского оружия

Американская морская пехота признала, что находится в уязвимом положении перед новейшим вооружением России. Большинство баз ВМС США оказались недостаточно защищенными, заявил командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер.
«Развитие высокоточного оружия дальнего радиуса действия нашими главными соперниками — Китаем, Россией, КНДР, Ираном — сделало уязвимыми многие наши силы передового развертывания», — сказал Неллер на слушаниях в сенате. Как пишет argumenti.ru, генерал высказался о необходимости дополнительного укрепления баз и усовершенствования средств противовоздушной обороны.
Ранее «URA.RU» сообщало, что новые военные корабли Штатов «Свобода» и «Независимость» назвали «кучами мусора». На их разработку потратили 16 лет и миллиарды долларов.