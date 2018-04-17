Новые американские корабли назвали «плавучими кучами мусора»

17:46 17 апреля 2018 0

На проект новых боевых кораблей потратили 16 лет Фото: taskandpurpose.com/кадр из видео

Новейшие американские прибрежные боевые корабли «Свобода» и «Независимость» назвали «плавучими кучами мусора». В Морском институте ВМС США признали, что программа прибрежных боевых кораблей LCS оказалась полным провалом. На разработку кораблей потратили 16 лет и миллиарды долларов.

«В самом Морском институте отмечают, что в этом году американские моряки не смогут оперативно развернуть ни один литоральный корабль, поскольку новые суда совершенно не годятся для военных операций», — приводит «Федеральное агентство новостей» материал из Task & Purpose. Материал про новейшие судна вышел с заголовком «Военно-морской флот признал, что прибрежные боевые корабли представляют собой плавучие кучи мусора». Тема военного провала нашло широкое обсуждение в американском сегменте социальных сетей.

Одни пользователи Сети были возмущены потраченными деньгами налогоплательщиков: «Каждый адмирал, подтолкнувший флот к этому фиаско, должен ответить за это. Этот провал должен расследовать прокурор Мюллер». Другие отметили, что из ситуации есть выход. «Не плачьте и перепродайте Порошенко», — посоветовали комментаторы, отметив, что у Вашингтона есть опыт «списания» Киеву устаревшей военной техники.

Ранее новейший боевой корабль ВМС США USS Little Rock в ходе первого похода у канадского побережья застрял во льдах. В этом сезоне в регионе, где случилось ЧП, отмечали рекордные заморозки.