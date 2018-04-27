Росстат пересчитал доходы богатых и бедных россиян

Росстат пересчитал доходы бедных и богатых граждан страны. Согласно статистике, по итогам первого квартала, 29,2% всех денежных доходов в стране пришлось на представителей наиболее обеспеченной части населения страны. Наименее обеспеченные при этом в сумме получили лишь 2,1%.
Совокупные доходы россиян по итогам квартала составили 12,678 триллиона рублей. Порядка 12% из них было потрачено на оплату обязательных платежей, 7,7% — на формирование сбережений, 3,3% — на покупку валюты, а 79% — на покупку товаров и услуг, пишут «Ведомости».
При этом ежемесячный доход 22,6% россиян, согласно подсчетам ведомства, составляет от 27 000 до 45 000 рублей. К беднейшей категории относится 5,9% населения, получающие в месяц менее 7000 рублей. Наиболее обеспеченные граждане, к которым относится 8,5%, зарабатывают больше 60 000 рублей.
Разрыв доходов между бедными и богатыми остался на том же уровне, что и год назад. По расчетам Росстата, коэффициент Джинни, отражающий степени расслоения общества, по-прежнему составляет 0,396.