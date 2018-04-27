{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,73
Динамика за 2 недели
Евро 75,76
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:44  27 апреля 2018 0

Росстат пересчитал доходы богатых и бедных россиян

Нищенка. Челябинск, милостыня, нищая, нищета, бедность, нужда, попрошайка, подаяние, уровень жизни
Согласно выводам ведомства, обнищание населения удалось остановитьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Росстат пересчитал доходы бедных и богатых граждан страны. Согласно статистике, по итогам первого квартала, 29,2% всех денежных доходов в стране пришлось на представителей наиболее обеспеченной части населения страны. Наименее обеспеченные при этом в сумме получили лишь 2,1%.

Совокупные доходы россиян по итогам квартала составили 12,678 триллиона рублей. Порядка 12% из них было потрачено на оплату обязательных платежей, 7,7% — на формирование сбережений, 3,3% — на покупку валюты, а 79% — на покупку товаров и услуг, пишут «Ведомости».

При этом ежемесячный доход 22,6% россиян, согласно подсчетам ведомства, составляет от 27 000 до 45 000 рублей. К беднейшей категории относится 5,9% населения, получающие в месяц менее 7000 рублей. Наиболее обеспеченные граждане, к которым относится 8,5%, зарабатывают больше 60 000 рублей.

Разрыв доходов между бедными и богатыми остался на том же уровне, что и год назад. По расчетам Росстата, коэффициент Джинни, отражающий степени расслоения общества, по-прежнему составляет 0,396.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров