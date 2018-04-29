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29 апреля 2018
23:00  29 апреля 2018 0

Участница «Холостяка» призналась Криду в романе с известным артистом. «Поставила на место Бога»

Ольга Ломакина рассталась с бойфрендом из-за изменФОТО: видео ТНТ, криншот

Участница шоу «Холостяк» Ольга Ломакина, претендентка на сердце Егора Крида, призналась, что до проекта она два года встречалась с известным артистом по имени Стас.

Ломакина рассказала, что у нее был роман со звездой по имени Стас. Фамилию знаменитости она отказалась назвать. Ольга призналась, что «поставила его на место Бога в своей жизни». Пара, по словам девушки, рассталась из-за измен молодого человека. На проект Ломакина пришла «абсолютно свободной», но она до сих пор переживает из-за предыдущих отношений.

По данным источников Super.ru, тем самым «артистом» был певец Стас Пьеха. Но в интервью он отказался подтверждать любовную связь с Ольгой. «У меня вообще не было отношений с этой девушкой. Я помню, что она снималась в клипе в нашем продюсерском центре, но не больше», — отметил Пьеха.

Как ранее писало «URA.RU», главный герой «Холостяка» Егор Крид выгнал с шоу уральскую модель, которой симпатизировал. Драма разыгралась, когда певец поймал Дарью Клюкину на лжи и не смог ей этого простить.

Наталья Михалева
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