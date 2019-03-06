Индийскому Су-30 удалось увернуться от ракеты истребителя F-16

Возможности «Сухого» позволили ему избежать уничтожения Фото: wikipedia.org

Истребитель Су-30 ВВС Индии сумел увернуться от ракет, выпущенных пакистанским истребителем F-16, заявило армейское командование страны. Ранее Пакистаном заявлялось, что ВВС страны сбили Су-30 в ходе воздушного боя над Кашмиром.

«Ложное заявление Пакистана о сбитом Су-30 является оправданием потери собственного самолета», — цитирует RNS представителя ВВС Индии. Уточняется, что во время воздушного боя пилот индийского Су-30 предпринял грамотный маневр, позволивший избежать поражения ракетой, выпущенной по нему пакистанским F-16.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, российские истребители Су-30 и американские F-16 сошлись в воздушном бою на границе Индии и Пакистана 27 февраля. Всего в воздушной схватке приняли участие 32 самолета.