Индийскому Су-30 удалось увернуться от ракеты истребителя F-16

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
06 марта 2019 в 21:32
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Возможности «Сухого» позволили ему избежать уничтоженияФото: wikipedia.org

Истребитель Су-30 ВВС Индии сумел увернуться от ракет, выпущенных пакистанским истребителем F-16, заявило армейское командование страны. Ранее Пакистаном заявлялось, что ВВС страны сбили Су-30 в ходе воздушного боя над Кашмиром.

«Ложное заявление Пакистана о сбитом Су-30 является оправданием потери собственного самолета», — цитирует RNS представителя ВВС Индии. Уточняется, что во время воздушного боя пилот индийского Су-30 предпринял грамотный маневр, позволивший избежать поражения ракетой, выпущенной по нему пакистанским F-16.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, российские истребители Су-30 и американские F-16 сошлись в воздушном бою на границе Индии и Пакистана 27 февраля. Всего в воздушной схватке приняли участие 32 самолета.

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