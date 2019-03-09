Чиновница из Татарстана решила продать подаренный Porsche и вложить деньги в родину

Чиновница из Татарстана Талия Минуллина отказалась от шикарного автомобиля в пользу своей республики. Porsche преподнес женщине на 8 Марта ее молодой человек.
Талия Минуллина — руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана. Porsche она получила в подарок на Женский день и оказалась в замешательстве: как чиновнице ей нельзя принимать подношения стоимостью более 3000 рублей. Поэтому Минуллина велела своему другу продать дорогое авто. Средства от продажи будут «инвестированы в Татарстан», заявила чиновница агентству «Татар-информ».
«Это и есть лучший для меня подарок», — отметила Минуллина, подчеркнув, что в личном автомобиле она не нуждается, поскольку очень загружена работой и постоянно находится в командировках.
О подаренном Porsche Талия Минуллина рассказала ранее Леониду Якубовичу, который поздравлял с 8 Марта сотрудниц правительства Татарстана. Видеозапись этого разговора появилась в instagram-аккаунте президента республики Рустама Минниханова.