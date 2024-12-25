Лавров высказался об умственных способностях Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров завяил, что не следует серьезно относится ко всем заявлениям украинского лидера Владимира Зеленского. По словам Лаврова, мозги лидера Украины непостижимы для нормальных людей.
«То есть, понимаете, вот мозги у этого человека, они, конечно, непостижимы для нормальных людей», — рассказал Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Он подчеркнул, что вообще не считает, что следует комментировать каждое заявление Зеленского.
Такое заявление Лавров сделал, комментируя позицию Зеленского относительно транзита газа из России в европейские страны через Украину. По заявлениям лидера этой страны, если Европа будет платить за российский газ, то она будет спонсировать конфликт.
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