Песков — URA.RU: Запад украл российские деньги

Запад украл российские деньги, поэтому Москва может обратиться в суд из-за перевода Киеву миллиарда долларов в счет российских активов. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о первом транше Украине, которые США выделили в рамках инициативы G7.
«Говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас. И те наши авуары, которые являются заблокированными, также заблокированы абсолютно незаконно. Это противоречит всем нормам и правилам», — заявил Песков.
По его словам, перечисление миллиарда долларов Киеву со стороны Штатов в перспективе может стать поводом для судебного разбирательства. Россия намерена использовать все возможности для защиты своей собственности и прав, подчеркнул пресс-секретарь президента.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от США первый транш в размере одного миллиарда долларов за счет замороженных российских активов. Всего запланирован перевод 20 миллиардов долларов. В октябре страны G7 договорились выдать Украине кредит на сумму 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов предоставят США, а остальные 30 миллиардов — Евросоюз совместно с G7.
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