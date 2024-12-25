Песков — URA.RU: Запад украл российские деньги

Песков заявил, что Запад украл российские деньги
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские деньги сворованы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские деньги сворованы Фото:

Запад украл российские деньги, поэтому Москва может обратиться в суд из-за перевода Киеву миллиарда долларов в счет российских активов. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о первом транше Украине, которые США выделили в рамках инициативы G7.

«Говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас. И те наши авуары, которые являются заблокированными, также заблокированы абсолютно незаконно. Это противоречит всем нормам и правилам», — заявил Песков.

По его словам, перечисление миллиарда долларов Киеву со стороны Штатов в перспективе может стать поводом для судебного разбирательства. Россия намерена использовать все возможности для защиты своей собственности и прав, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от США первый транш в размере одного миллиарда долларов за счет замороженных российских активов. Всего запланирован перевод 20 миллиардов долларов. В октябре страны G7 договорились выдать Украине кредит на сумму 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов предоставят США, а остальные 30 миллиардов — Евросоюз совместно с G7.

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Запад украл российские деньги, поэтому Москва может обратиться в суд из-за перевода Киеву миллиарда долларов в счет российских активов. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о первом транше Украине, которые США выделили в рамках инициативы G7. «Говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас. И те наши авуары, которые являются заблокированными, также заблокированы абсолютно незаконно. Это противоречит всем нормам и правилам», — заявил Песков. По его словам, перечисление миллиарда долларов Киеву со стороны Штатов в перспективе может стать поводом для судебного разбирательства. Россия намерена использовать все возможности для защиты своей собственности и прав, подчеркнул пресс-секретарь президента. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от США первый транш в размере одного миллиарда долларов за счет замороженных российских активов. Всего запланирован перевод 20 миллиардов долларов. В октябре страны G7 договорились выдать Украине кредит на сумму 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов предоставят США, а остальные 30 миллиардов — Евросоюз совместно с G7.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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