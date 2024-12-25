Меняйло назвал важную деталь при взрыве в ТЦ, которая спасла жизни. Видео

Меняйло: взрыв в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе произошел до его открытия
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Меняйло отметил, что здание ТЦ не было газифицировано
Меняйло отметил, что здание ТЦ не было газифицировано Фото:
новость из сюжета
В торговом центре Владикавказа раздался мощный взрыв

Взрыв в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе произошел до его открытия, поэтому погиб только один человек. Об этом сообщаете глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло.

«Торговый центр открыться не успел, взрыв произошел до открытия. Одна женщина погибла», — рассказал Меняйло в эфире «России-24». Он добавил, что погибшая оказалась в эпицентре взрыва, взрывной волной ее выбросило на улицу. Спасатели нашли еще одного человека, он выжил. 

Также глава республики заявил, что здание торгового центра не было подключено к газоснабжению. В настоящее время рассматриваются различные предположения о причинах происшествия. Также известно, что взрыв произошел внутри здания.

Ранее стало известно, что причиной пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе мог стать врыв газового баллона в одном из кафе фудкорта. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы. 

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Взрыв в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе произошел до его открытия, поэтому погиб только один человек. Об этом сообщаете глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло. «Торговый центр открыться не успел, взрыв произошел до открытия. Одна женщина погибла», — рассказал Меняйло в эфире «России-24». Он добавил, что погибшая оказалась в эпицентре взрыва, взрывной волной ее выбросило на улицу. Спасатели нашли еще одного человека, он выжил.  Также глава республики заявил, что здание торгового центра не было подключено к газоснабжению. В настоящее время рассматриваются различные предположения о причинах происшествия. Также известно, что взрыв произошел внутри здания. Ранее стало известно, что причиной пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе мог стать врыв газового баллона в одном из кафе фудкорта. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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