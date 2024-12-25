Глава Северной Осетии рассказал о пострадавших при взрыве в ТЦ Владикавказа

Меняйло: двое пострадавших при взрыве в ТЦ отказались от госпитализации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло передал соболезнования родным и близким погибшей при взрыве в ТЦ «Алания Молл» Иды Чаваевой
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло передал соболезнования родным и близким погибшей при взрыве в ТЦ «Алания Молл» Иды Чаваевой Фото:
новость из сюжета
В торговом центре Владикавказа раздался мощный взрыв

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что двое пострадавших при взрыве дрона ВСУ в торговом центре «Алания Молл» отказались от госпитализации. Также он передал слова соболезнования родным и близким погибшей при взрыве Иды Чаваевой.

«Двое пострадавших при взрыве в ТЦ „Алания Молл“ отказались от госпитализации», — написал Сергей Меняйло в своем telegram-канале.  Он отметил, что помощь пострадавшим была оказана на месте.

Также он передал соболезнования родным и близким погибшей при взрыве Чаваевой. «Сил вам. Все мы, жители республики, разделяем вашу боль», — сообщил Меняйло.

В результате падения обломков дрона ВСУ в ТЦ во Владикавказе произошел взрыв, а за ним — возгорание, об этом сообщил Меняйло. По данным МЧС, инцидент привел к смерти одного человека и ранении еще двоих. Позднее в минздраве региона отметили, что нуждающихся в медпомощи после происшествия в центре нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что двое пострадавших при взрыве дрона ВСУ в торговом центре «Алания Молл» отказались от госпитализации. Также он передал слова соболезнования родным и близким погибшей при взрыве Иды Чаваевой. «Двое пострадавших при взрыве в ТЦ „Алания Молл“ отказались от госпитализации», — написал Сергей Меняйло в своем telegram-канале.  Он отметил, что помощь пострадавшим была оказана на месте. Также он передал соболезнования родным и близким погибшей при взрыве Чаваевой. «Сил вам. Все мы, жители республики, разделяем вашу боль», — сообщил Меняйло. В результате падения обломков дрона ВСУ в ТЦ во Владикавказе произошел взрыв, а за ним — возгорание, об этом сообщил Меняйло. По данным МЧС, инцидент привел к смерти одного человека и ранении еще двоих. Позднее в минздраве региона отметили, что нуждающихся в медпомощи после происшествия в центре нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...