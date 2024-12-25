Глава Северной Осетии рассказал о пострадавших при взрыве в ТЦ Владикавказа

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что двое пострадавших при взрыве дрона ВСУ в торговом центре «Алания Молл» отказались от госпитализации. Также он передал слова соболезнования родным и близким погибшей при взрыве Иды Чаваевой.
«Двое пострадавших при взрыве в ТЦ „Алания Молл“ отказались от госпитализации», — написал Сергей Меняйло в своем telegram-канале. Он отметил, что помощь пострадавшим была оказана на месте.
Также он передал соболезнования родным и близким погибшей при взрыве Чаваевой. «Сил вам. Все мы, жители республики, разделяем вашу боль», — сообщил Меняйло.
В результате падения обломков дрона ВСУ в ТЦ во Владикавказе произошел взрыв, а за ним — возгорание, об этом сообщил Меняйло. По данным МЧС, инцидент привел к смерти одного человека и ранении еще двоих. Позднее в минздраве региона отметили, что нуждающихся в медпомощи после происшествия в центре нет.
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