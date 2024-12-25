Хинштейн рассказал о жертвах ракетного обстрела Льгова

В результате украинского ракетного обстрела Льгова (Курская область) погибли трое местных жителей, один из них скончался в больнице позднее. Еще пять человек госпитализированы, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«По предварительной информации, в результате варварского обстрела со стороны ВСУ мирного Льгова погибли три человека, ещё один позднее скончался в больнице», — заявил Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что пять пострадавших госпитализированы, среди них — одна женщина в тяжелом состоянии.
Были повреждены жилые дома, отдельно стоящий салон красоты, не менее 12 автомобилей. Также был разрушен незначительный участок газопровода, отметил врио губернатора Курской области.
ВСУ обстреляли ракетами город Льгов в Курской области утром 25 декабря. Город с населением 16,7 тысяч человек находится в 70 километрах от границы с Украиной.
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