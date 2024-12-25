Экономист предупредила, что 13-е зарплаты только сильнее разгонят цены

Введение обязательной 13-ой зарплаты в России повысит цены и разгонит инфляцию. Об этом рассказала экономист Светлана Петрова.
«Если у работодателя нет средств на все премии и уплаты государству, то он заложит эти расходы в цену своей продукции. То есть ценники с дополнительной зарплатой только вырастут, что еще больше разгонит инфляцию», — пояснила экономист в разговоре с 360.ru. По ее словам, 13-я зарплата также не сможет стать хорошим стимулом для сотрудников.
Предложение о введении обязательной 13-й зарплаты от Сергея Миронова, лидера партии «Справедливая Россия — За правду», было направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину 24 декабря. Эта мера предлагается как дополнительный способ стимулирования производительности труда.
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