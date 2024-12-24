Самая большая взятка в истории РФ, агенты СБУ, из звезд в экстремистки: 10 громких приговоров 2024 года

Топ-10 самых резонансных приговоров 2024 года

25 декабря 2024 в 06:37 Размер текста - 17 +

Самые резонансные дела 2024 года касались терроризма, госизмены и коррупции Фото: Илья Московец © URA.RU В 2024 году в России произошло множество резонансных дел, связанных с госизменой, терроризмом и коррупцией. Фигурантами дела являлись агенты СБУ, звезды телевидения, миллиардер-следователь и главный вор в законе. О том, как горящая священная книга, начиненная взрывчаткой статуэтка и криптокошелек с миллионами долларов привели к внушительным тюремным срокам — в материале URA.RU. Сжегшего Коран Журавеля приговорили к 14 годам за госизмену Вердикт в 13,5 года колонии строгого режима молодому человеку, совершившему акт сожжения Корана возле Соборной мечети в Волгограде, вынесли по совокупности преступлений. Никита Журавель извинился за свой поступок, однако его изначальное непризнание вины в хулиганстве стало предметом дополнительного рассмотрения в ходе судебных заседаний. Дело Журавеля рассматривалось в Следственном управлении Чечни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В октябре 2024 года суд окончательно утвердил обвинительное заключение по делу о госизмене. В ходе допроса, запись которого позже была опубликована ФСБ, он заявил, что действовал по поручению Службы безопасности Украины. Целью задания было спровоцировать религиозное противостояние между христианским и мусульманским сообществами в Волгоградской области, за что ему обещали вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Экс-следователю вынесли приговор за самую большую взятку в истории России Бывшего начальника следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей за получение взятки, составляющей более 2718 биткоинов или 7,3 млрд рублей. Эта взятка является крупнейшей в истории современной России. Тамбиеву инкриминировали взятку биткоинами эквивалентом в семь миллиардов рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В суде Марат Тамбиев свою вину не признал. Мужчина был задержан весной 2022 года. При обыске в его квартире обнаружили ноутбук с записями кодов доступа к криптокошелькам. Следователь получил незаконное вознаграждение от хакеров из группировки Infraud Organization, уроженцев Казахстана, а также гражданина Эстонии. Герой России получил 11 лет колонии за убийство и потерял звание Заместителя командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны и Героя России Ирека Магасумова приговорили к 11 годам заключения в колонии строгого режима за убийство 18-летней девушки. Офицера лишили почетного звания, но сохранили звание подполковника. Обвинение изначально требовало лишить его всех званий и приговорить к более длительному сроку, настаивая на десяти годах по обвинению в убийстве и дополнительных трех по обвинению в хулиганстве. Магасумов свою вину не признал. Его адвокат заявил о планах обжаловать приговор. Криминальному авторитету Шишкану назначили пожизненный срок По данным следствия, Олег Медведев, известный в криминальных кругах как Шишкан или Олег Раменский, долгие годы возглавлял крупное преступное сообщество в нескольких городских округах Московской области. С 1990-х годов он руководил наиболее многочисленным преступным сообществом и входящей в его состав бандой на территории Раменского городского округа, городских округов Жуковский и Бронницы, устрашая жителей и руководителей коммерческих организаций. Впервые будущего криминального авторитета осудили в 18 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Преступная группа занималась убийствами, вымогательством, поджогами и другими тяжкими преступлениями. В числе жертв — гендиректор ЗАО «Племзавод «Раменское», депутат местного заксобрания Татьяна Сидорова и ее семья. В ходе судебного разбирательства было задокументировано множество эпизодов преступной деятельности, что позволило вынести суровый приговор не только Шишкану, но и другим участникам банды. Режиссера Беркович* и драматурга Петрийчук* приговорили к 6 годам колонии Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович (внесены в РФ в перечень экстремистов и террористов) были приговорены к шести годам колонии по обвинению в оправдании терроризма. Суд также запретил им пользоваться интернетом в течение четырех лет. Обвиняемые были задержаны в мае 2023 года. По версии обвинения, их спектакль «Финист ясный сокол» пропагандировал терроризм, рассказывая о русских девушках, вовлеченных в действия ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России). Петрийчук и Беркович не признали свою вину. Они настаивали на незаконности предъявленных им обвинений, подчеркивая профилактическую цель спектакля и осуждение терроризма. Татьяну Лазареву* заочно приговорили к 6,5 годам за оправдание терроризма К 6,5 годам колонии заочно телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) приговорили за оправдание терроризма. Ранее такой срок для нее запрашивало государственное обвинение. Кроме того, телеведущей четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы. Татьяна Лазарева покинула Россию в феврале 2022 года и с тех пор не возвращалась. Ее действия и высказывания критически относились к решению России о проведении специальной военной операции на Украине. Экс-министр обороны ДНР осужден за призывы к экстремизму Бывший министр обороны ДНР и полковник ФСБ в отставке Игорь Гиркин (Стрелков) был приговорен Мосгорсудом к четырем годам заключения в колонии общего режима. Его признали виновным в призывах к экстремистской деятельности, которые, по версии следствия, прозвучали в его telegram-канале, где он комментировал ситуацию в Крыму и материально-техническое обеспечение двух полков из ДНР. Суд также наложил для Гиркина запрет на администрирование сайтов и публикацию сообщений в интернете на три года. Гиркин-Стрелков отказался просить президента о помиловании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уголовное дело против Гиркина было возбуждено ФСБ 18 июля 2023 года, а уже 21 июля он был арестован по решению Мещанского райсуда Москвы. Все материалы по делу были засекречены, что стало основанием для проведения слушаний в закрытом режиме. В декабре 2024 Игорь Гиркин попросил заменить оставшуюся часть наказания на принудительные работы вместо лишения свободы. Террористку Дарью Трепову* приговорили к 27 годам заключения Дарью Трепову*, признанную виновной в террористической деятельности, приговорили к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, Треповой предстоит выплатить компенсации пострадавшим на общую сумму 16,5 миллиона рублей. Трепова получила самый большой срок, назначенный женщине в современной России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Весной 2022 года девушка начала сотрудничать с украинскими военными. По информации следствия, через полгода после первого контакта ей предложили переехать на Украину в обмен на выполнение ряда заданий. 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге Трепова устроила теракт, пронеся на творческий вечер военкора Владлена Татарского статуэтку, начиненную взрывчаткой. Татарский получил смертельные ранения, еще более 50 человек пострадали. Агент СБУ получил пожизненный срок за покушения на лидеров ДНР Южный военный суд вынес приговор по делу об убийстве командира ополченцев ДНР Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко. Александр Погорелов, проходивший по делу в качестве основного обвиняемого, был приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима. Остальные фигуранты получили от 12 до 17 лет строгого режима. Арсен Павлов, более известный как Моторола, был убит в октябре 2016 года в лифте своего дома в Донецке. Александр Захарченко, первый глава ДНР, погиб в Донецке в августе 2018 года в результате взрыва в кафе. Суд отправил в колонию экс-замначальника миграционного управления МВД Москвы за незаконный ввоз иностранцев Бывший заместитель начальника Управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД Дмитрий Тахтаулов был признан виновным в организации незаконной миграции 10 тысяч иностранцев. Ему назначили шесть с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением звания «полковник полиции», пишет «Царьград». Кроме Тахтаулова под суд попали другие фигуранты дела: бывший начальник одного из отделов Управления по вопросам миграции Вячеслав Фокин и предприниматели Андрей Школьников и Виталий Абрамов. Им также были вынесены приговоры с разными сроками лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году в России произошло множество резонансных дел, связанных с госизменой, терроризмом и коррупцией. Фигурантами дела являлись агенты СБУ, звезды телевидения, миллиардер-следователь и главный вор в законе. О том, как горящая священная книга, начиненная взрывчаткой статуэтка и криптокошелек с миллионами долларов привели к внушительным тюремным срокам — в материале URA.RU. Вердикт в 13,5 года колонии строгого режима молодому человеку, совершившему акт сожжения Корана возле Соборной мечети в Волгограде, вынесли по совокупности преступлений. Никита Журавель извинился за свой поступок, однако его изначальное непризнание вины в хулиганстве стало предметом дополнительного рассмотрения в ходе судебных заседаний. В октябре 2024 года суд окончательно утвердил обвинительное заключение по делу о госизмене. В ходе допроса, запись которого позже была опубликована ФСБ, он заявил, что действовал по поручению Службы безопасности Украины. Целью задания было спровоцировать религиозное противостояние между христианским и мусульманским сообществами в Волгоградской области, за что ему обещали вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Бывшего начальника следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей за получение взятки, составляющей более 2718 биткоинов или 7,3 млрд рублей. Эта взятка является крупнейшей в истории современной России. В суде Марат Тамбиев свою вину не признал. Мужчина был задержан весной 2022 года. При обыске в его квартире обнаружили ноутбук с записями кодов доступа к криптокошелькам. Следователь получил незаконное вознаграждение от хакеров из группировки Infraud Organization, уроженцев Казахстана, а также гражданина Эстонии. Заместителя командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны и Героя России Ирека Магасумова приговорили к 11 годам заключения в колонии строгого режима за убийство 18-летней девушки. Офицера лишили почетного звания, но сохранили звание подполковника. Обвинение изначально требовало лишить его всех званий и приговорить к более длительному сроку, настаивая на десяти годах по обвинению в убийстве и дополнительных трех по обвинению в хулиганстве. Магасумов свою вину не признал. Его адвокат заявил о планах обжаловать приговор. По данным следствия, Олег Медведев, известный в криминальных кругах как Шишкан или Олег Раменский, долгие годы возглавлял крупное преступное сообщество в нескольких городских округах Московской области. С 1990-х годов он руководил наиболее многочисленным преступным сообществом и входящей в его состав бандой на территории Раменского городского округа, городских округов Жуковский и Бронницы, устрашая жителей и руководителей коммерческих организаций. Преступная группа занималась убийствами, вымогательством, поджогами и другими тяжкими преступлениями. В числе жертв — гендиректор ЗАО «Племзавод «Раменское», депутат местного заксобрания Татьяна Сидорова и ее семья. В ходе судебного разбирательства было задокументировано множество эпизодов преступной деятельности, что позволило вынести суровый приговор не только Шишкану, но и другим участникам банды. Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович (внесены в РФ в перечень экстремистов и террористов) были приговорены к шести годам колонии по обвинению в оправдании терроризма. Суд также запретил им пользоваться интернетом в течение четырех лет. Обвиняемые были задержаны в мае 2023 года. По версии обвинения, их спектакль «Финист ясный сокол» пропагандировал терроризм, рассказывая о русских девушках, вовлеченных в действия ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России). Петрийчук и Беркович не признали свою вину. Они настаивали на незаконности предъявленных им обвинений, подчеркивая профилактическую цель спектакля и осуждение терроризма. К 6,5 годам колонии заочно телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) приговорили за оправдание терроризма. Ранее такой срок для нее запрашивало государственное обвинение. Кроме того, телеведущей четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы. Татьяна Лазарева покинула Россию в феврале 2022 года и с тех пор не возвращалась. Ее действия и высказывания критически относились к решению России о проведении специальной военной операции на Украине. Бывший министр обороны ДНР и полковник ФСБ в отставке Игорь Гиркин (Стрелков) был приговорен Мосгорсудом к четырем годам заключения в колонии общего режима. Его признали виновным в призывах к экстремистской деятельности, которые, по версии следствия, прозвучали в его telegram-канале, где он комментировал ситуацию в Крыму и материально-техническое обеспечение двух полков из ДНР. Суд также наложил для Гиркина запрет на администрирование сайтов и публикацию сообщений в интернете на три года. Уголовное дело против Гиркина было возбуждено ФСБ 18 июля 2023 года, а уже 21 июля он был арестован по решению Мещанского райсуда Москвы. Все материалы по делу были засекречены, что стало основанием для проведения слушаний в закрытом режиме. В декабре 2024 Игорь Гиркин попросил заменить оставшуюся часть наказания на принудительные работы вместо лишения свободы. Дарью Трепову*, признанную виновной в террористической деятельности, приговорили к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, Треповой предстоит выплатить компенсации пострадавшим на общую сумму 16,5 миллиона рублей. Весной 2022 года девушка начала сотрудничать с украинскими военными. По информации следствия, через полгода после первого контакта ей предложили переехать на Украину в обмен на выполнение ряда заданий. 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге Трепова устроила теракт, пронеся на творческий вечер военкора Владлена Татарского статуэтку, начиненную взрывчаткой. Татарский получил смертельные ранения, еще более 50 человек пострадали. Южный военный суд вынес приговор по делу об убийстве командира ополченцев ДНР Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко. Александр Погорелов, проходивший по делу в качестве основного обвиняемого, был приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима. Остальные фигуранты получили от 12 до 17 лет строгого режима. Арсен Павлов, более известный как Моторола, был убит в октябре 2016 года в лифте своего дома в Донецке. Александр Захарченко, первый глава ДНР, погиб в Донецке в августе 2018 года в результате взрыва в кафе. Бывший заместитель начальника Управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД Дмитрий Тахтаулов был признан виновным в организации незаконной миграции 10 тысяч иностранцев. Ему назначили шесть с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением звания «полковник полиции», пишет «Царьград». Кроме Тахтаулова под суд попали другие фигуранты дела: бывший начальник одного из отделов Управления по вопросам миграции Вячеслав Фокин и предприниматели Андрей Школьников и Виталий Абрамов. Им также были вынесены приговоры с разными сроками лишения свободы.