Кадыров отреагировал на крушение самолета в Казахстане, который летел в Чечню

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Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших
Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший и Баку в Грозный

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров самолета, который разбился в Актау (Казахстан). Воздушное судно совершало рейс из Баку в Грозный.

«Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines. <...> Сообщается, что есть 12 выживших, находящихся в крайне тяжелом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении», — написал Кадыров в Telegram.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау в Казахстане. Борт, по предварительным данным, совершил вынужденную посадку из-за столкновения со стаей птиц. URA.RU ведет онлайн-трансляцию случившегося.  

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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров самолета, который разбился в Актау (Казахстан). Воздушное судно совершало рейс из Баку в Грозный. «Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines. <...> Сообщается, что есть 12 выживших, находящихся в крайне тяжелом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении», — написал Кадыров в Telegram. Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау в Казахстане. Борт, по предварительным данным, совершил вынужденную посадку из-за столкновения со стаей птиц. URA.RU ведет онлайн-трансляцию случившегося.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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