Кадыров отреагировал на крушение самолета в Казахстане, который летел в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров самолета, который разбился в Актау (Казахстан). Воздушное судно совершало рейс из Баку в Грозный.
«Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines. <...> Сообщается, что есть 12 выживших, находящихся в крайне тяжелом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении», — написал Кадыров в Telegram.
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау в Казахстане. Борт, по предварительным данным, совершил вынужденную посадку из-за столкновения со стаей птиц. URA.RU ведет онлайн-трансляцию случившегося.
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