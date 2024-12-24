Гагин раскрыл, когда армия РФ освободит Курахово

До полного освобождения города Курахово в Донецкой Народной Республике остаются считанные недели, так как ротация Вооруженных сил Украины прекращена и остановлено снабжение оставшейся в населенном пункте группировки. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.
«По Курахово я думаю, что это считанные недели. У противника осталось личного состава немного, техники осталось там немного, ротация у него сейчас не то что затруднена, а прекращена», — заявил Гагин РИА Новости.
Он также отметил, что как только Армия России сможет взять Курахово, то это позволит российским войскам выйти на административную границу ДНР. По его словам, Курахово считался городом-крепостью, важным транспортным узлом и узлом снабжения. Гагин подчеркнул, что оставшиеся в городе солдаты ВСУ обречены на отступление или плен.
Большая часть Курахово была взята под контроль ВС РФ 21 декабря, передает RT. В городе продолжается зачистка очагов сопротивления противника.
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