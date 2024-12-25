ФСБ провела обыски у руководства заводов по делу о мошенничестве с оборонзаказом

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели ряд обысков у руководителей трех промышленных предприятий. Причиной стало расследование дела о хищении средств, выделенных на выполнение заказов для государственной обороны. Об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области.
«Проведены масштабные обыски на трех подшипниковых заводах ООО „10 ГПЗ“ (Ростов-на-Дону), ОАО „ОК-Лоза“ (Сергиев Посад), ООО „ГПЗ-2 Тверь“ <...>. Обыски проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве в отношении должностных лиц ООО „10 ГПЗ“ по факту хищения денежных средств государственного оборонного заказа в особо крупном размере, — передает ТАСС сообщение управления.
В УФСБ добавили, что размер ущерба оценивается в 811 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве были проведены обыски и в военных представительствах, в обслуживающей организации, а также по местам жительства руководителей предприятий и у семей владельцев.
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