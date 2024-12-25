Глава Северной Осетии отреагировал на взрыв в ТЦ во Владикавказе

Глава Северной Осетии выехал на место взрыва в ТЦ во Владикавказе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Северной Осетии выехал на место ЧП
Глава Северной Осетии выехал на место ЧП Фото:
новость из сюжета
В торговом центре Владикавказа раздался мощный взрыв

На место взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе выехал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Об этом сообщил он сам.

«Выехал в район торгового центра „Алания Молл“, где произошло возгорание. Сейчас мы выясняем обстоятельства происшедшего», — написал Меняйло. На месте работают оперативные службы, развернут оперативный штаб. 

ЧП в ТЦ случилось утром 25 декабря. По предварительной информации, взорвался бытовой газ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На место взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе выехал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Об этом сообщил он сам. «Выехал в район торгового центра „Алания Молл“, где произошло возгорание. Сейчас мы выясняем обстоятельства происшедшего», — написал Меняйло. На месте работают оперативные службы, развернут оперативный штаб.  ЧП в ТЦ случилось утром 25 декабря. По предварительной информации, взорвался бытовой газ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...