Глава Северной Осетии отреагировал на взрыв в ТЦ во Владикавказе

Глава Северной Осетии выехал на место ЧП
новость из сюжетаВ торговом центре Владикавказа раздался мощный взрыв
На место взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе выехал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Об этом сообщил он сам.
«Выехал в район торгового центра „Алания Молл“, где произошло возгорание. Сейчас мы выясняем обстоятельства происшедшего», — написал Меняйло. На месте работают оперативные службы, развернут оперативный штаб.
ЧП в ТЦ случилось утром 25 декабря. По предварительной информации, взорвался бытовой газ.
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