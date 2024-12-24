Финансист спрогнозировал судьбу ключевой ставки после Нового года

В феврале 2025 года ожидается первое за длительный период снижение ключевой ставки в России. Об этом заявил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В . Плеханова Михаил Гордиенко.
«Центробанк оценит ситуацию и в случае позитивных сигналов по инфляции может пойти на смягчение уже в феврале», — предрек Гордиенко в интервью агентству «Прайм». Он также отметил, что декабрьская пауза в решении Банка России была вызвана макроэкономическими предпосылками и давлением сторонников смягчения политики.
Кроме того, профессор подчеркнул важность других аспектов для эффективности экономического роста, помимо доступности кредитов. Решения по ключевой ставке принимаются на основе множества факторов, включая экономические показатели и инфляционные ожидания.
20 декабря Центральный банк России объявил о сохранении ключевой процентной ставки на уровне 21% в год, напоминает RT. Это решение оказалось неожиданным для аналитиков, большинство из которых предполагало повышение ставки до 23%. По словам представителей регулятора, причиной стало значительное уменьшение объема кредитования, вызванное ужесточением кредитных условий по факторам, не связанным напрямую с процентной ставкой.
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