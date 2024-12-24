24 декабря 2024

Финансист спрогнозировал судьбу ключевой ставки после Нового года

Финансист Гордиенко предсказал снижение ключевой ставки в феврале
© Служба новостей «URA.RU»
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Декабрьская пауза в решении ЦБ по ключевой ставке вызвана как макроэкономическими предпосылками
Декабрьская пауза в решении ЦБ по ключевой ставке вызвана как макроэкономическими предпосылками Фото:

В феврале 2025 года ожидается первое за длительный период снижение ключевой ставки в России. Об этом заявил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В . Плеханова Михаил Гордиенко.

«Центробанк оценит ситуацию и в случае позитивных сигналов по инфляции может пойти на смягчение уже в феврале», — предрек Гордиенко в интервью агентству «Прайм». Он также отметил, что декабрьская пауза в решении Банка России была вызвана макроэкономическими предпосылками и давлением сторонников смягчения политики.

Кроме того, профессор подчеркнул важность других аспектов для эффективности экономического роста, помимо доступности кредитов. Решения по ключевой ставке принимаются на основе множества факторов, включая экономические показатели и инфляционные ожидания.

20 декабря Центральный банк России объявил о сохранении ключевой процентной ставки на уровне 21% в год, напоминает RT. Это решение оказалось неожиданным для аналитиков, большинство из которых предполагало повышение ставки до 23%. По словам представителей регулятора, причиной стало значительное уменьшение объема кредитования, вызванное ужесточением кредитных условий по факторам, не связанным напрямую с процентной ставкой.

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В феврале 2025 года ожидается первое за длительный период снижение ключевой ставки в России. Об этом заявил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В . Плеханова Михаил Гордиенко. «Центробанк оценит ситуацию и в случае позитивных сигналов по инфляции может пойти на смягчение уже в феврале», — предрек Гордиенко в интервью агентству «Прайм». Он также отметил, что декабрьская пауза в решении Банка России была вызвана макроэкономическими предпосылками и давлением сторонников смягчения политики. Кроме того, профессор подчеркнул важность других аспектов для эффективности экономического роста, помимо доступности кредитов. Решения по ключевой ставке принимаются на основе множества факторов, включая экономические показатели и инфляционные ожидания. 20 декабря Центральный банк России объявил о сохранении ключевой процентной ставки на уровне 21% в год, напоминает RT. Это решение оказалось неожиданным для аналитиков, большинство из которых предполагало повышение ставки до 23%. По словам представителей регулятора, причиной стало значительное уменьшение объема кредитования, вызванное ужесточением кредитных условий по факторам, не связанным напрямую с процентной ставкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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