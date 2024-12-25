В городе Лозовая, который находится в Харьковской области, бойцы ВС РФ установили флаг России. Об этом сообщает Shot.
«На кадрах — бойцы 27 ОМСБР 3 МСБ с позывными „Буч“ и „Барсик“, российский триколор они решили установить на подступах к памятнику Неизвестному Солдату», — сообщает telegram-канал.
В публикации сказано, что Лозовая полностью взят под контроль войсками Российской Федерации, а подразделения ВСУ вытеснены. Для Украины этот населенный пункт был ключевой точкой обороны. Для российской армии его освобождение стало значимым шагом в направлении Купянска.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что российские военные завершили операцию по освобождению населенного пункта Сторожевое, который находится на территории Донецкой Народной Республики. Успех был достигнут благодаря решительным действиям бойцов подразделений группировки «Восток», передает RT.
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