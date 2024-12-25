Нанесен удар по объекту энергетики Украины

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По ТЭЦ в Днепропетровской области нанесен удар 25 декабря
По ТЭЦ в Днепропетровской области нанесен удар 25 декабря Фото:

По тепловой электростанции в Зеленодольске Днепропетровской области нанесен удар. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Прилетело в ТЭЦ, сильное возгорание, свет вырубили раньше», — сообщил Лебедев РИА Новости. По его словам, на территории сильное возгорание.

Утром 25 декабря на территории Украины объявлена воздушная тревога. А украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге и Днепропетровске. Как уточняла «Российская газета», есть данные о пуске ракет «Калибр» и «Баллистика» с бортов российской стратегической авиации. Однако Минобороны пока не подтверждает эту информацию. 

Россия наносит удары по украинской инфраструктуре, военным объектам с осени 2022 года. Тогда Киев устроил теракт на Крымском мосту. 

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По тепловой электростанции в Зеленодольске Днепропетровской области нанесен удар. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. «Прилетело в ТЭЦ, сильное возгорание, свет вырубили раньше», — сообщил Лебедев РИА Новости. По его словам, на территории сильное возгорание. Утром 25 декабря на территории Украины объявлена воздушная тревога. А украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге и Днепропетровске. Как уточняла «Российская газета», есть данные о пуске ракет «Калибр» и «Баллистика» с бортов российской стратегической авиации. Однако Минобороны пока не подтверждает эту информацию.  Россия наносит удары по украинской инфраструктуре, военным объектам с осени 2022 года. Тогда Киев устроил теракт на Крымском мосту. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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