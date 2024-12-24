Глава СК приказал проверить сообщения о рейдерских захватах квартир в Москве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по ситуации с рейдерским захватом квартир у москвичей. Руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову дано задание организовать расследование и подготовить доклад по этому вопросу, сообщает пресс-служба СК РФ.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову в целях установления всех обстоятельств организовать проверку и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, причиной проверки стал сюжет в программе «Вести» на телеканале «Россия 1», где было указано, что десятки жителей Москвы столкнулись с проблемой рейдерского захвата их квартир из-за долгов. Эти квартиры затем якобы реализуются через торги.
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