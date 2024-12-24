24 декабря 2024

Глава СК приказал проверить сообщения о рейдерских захватах квартир в Москве

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Бастрыкин заинтересовался сюжетом «России 1» о захвате квартир в Москве
Бастрыкин заинтересовался сюжетом «России 1» о захвате квартир в Москве Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по ситуации с рейдерским захватом квартир у москвичей. Руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову дано задание организовать расследование и подготовить доклад по этому вопросу, сообщает пресс-служба СК РФ.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову в целях установления всех обстоятельств организовать проверку и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, причиной проверки стал сюжет в программе «Вести» на телеканале «Россия 1», где было указано, что десятки жителей Москвы столкнулись с проблемой рейдерского захвата их квартир из-за долгов. Эти квартиры затем якобы реализуются через торги.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по ситуации с рейдерским захватом квартир у москвичей. Руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову дано задание организовать расследование и подготовить доклад по этому вопросу, сообщает пресс-служба СК РФ. «Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову в целях установления всех обстоятельств организовать проверку и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении. По информации ведомства, причиной проверки стал сюжет в программе «Вести» на телеканале «Россия 1», где было указано, что десятки жителей Москвы столкнулись с проблемой рейдерского захвата их квартир из-за долгов. Эти квартиры затем якобы реализуются через торги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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