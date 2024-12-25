Крушение самолета в Казахстане попало на видео

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На кадрах виден момент падения самолета
На кадрах виден момент падения самолета Фото:

В западной части Казахстана упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. Воздушное судно принадлежит авиакомпании Az Airlines.

«Недалеко от города Актау на западе Казахстана упал пассажирский самолет авиакомпании Az Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный» — передает издание Tengri Travel. На место крушения выехали спецслужбы.

Как отметили в МЧС республики, для тушения пожара задействованы 52 человека личного состава и 11 единиц техники. Всего на борту самолета находились 67 человек, большинство из которых — россияне. А так же пять членов экипажа. По предварительным данным, причиной крушения стала стая птиц. Информация о пострадавших уточняется, есть выжившие.

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В западной части Казахстана упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. Воздушное судно принадлежит авиакомпании Az Airlines. «Недалеко от города Актау на западе Казахстана упал пассажирский самолет авиакомпании Az Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный» — передает издание Tengri Travel. На место крушения выехали спецслужбы. Как отметили в МЧС республики, для тушения пожара задействованы 52 человека личного состава и 11 единиц техники. Всего на борту самолета находились 67 человек, большинство из которых — россияне. А так же пять членов экипажа. По предварительным данным, причиной крушения стала стая птиц. Информация о пострадавших уточняется, есть выжившие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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