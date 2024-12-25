Лавров отреагировал на хамское высказывание Зеленского о «трех буквах»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров заявил, что Зеленский обозначил направление мирного саммита по Украине тремя буквами
Лавров заявил, что Зеленский обозначил направление мирного саммита по Украине тремя буквами Фото:

Фактически, украинский лидер Владимир Зеленский словом из трех букв указал на планируемый Киевом второй мирный саммит по Украине. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Когда у него где-то пару недель назад спросили, на что должна пойти Россия для урегулирования кризиса, он публично заявил, что Россия должна пойти на три буквы. Через несколько вопросов в том же интервью он сказал, что на второй саммит после Бюргенштока Россию надо вызвать и предъявить ей наши требования», — сказал глава дипведомства в программе «60 минут» на канале «Россия-1».

Лавров уточнил, что сравнение двух высказываний — о том, к чему Россия должна стремиться для достижения урегулирования и о необходимости участия России во втором саммите, — позволяет понять, что в своем первом утверждении украинский глава обозначил название и основную идею мирного саммита. А значит заявил о связи оскорбления с саммитом. 

Ранее на пресс-конференции с участием канцлера Германии Олафа Шольца Зеленский сделал оскорбительное высказывание на вопрос о том, на какие шаги должна пойти Москва для разрешения конфликта. Он заявил: «На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фактически, украинский лидер Владимир Зеленский словом из трех букв указал на планируемый Киевом второй мирный саммит по Украине. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Когда у него где-то пару недель назад спросили, на что должна пойти Россия для урегулирования кризиса, он публично заявил, что Россия должна пойти на три буквы. Через несколько вопросов в том же интервью он сказал, что на второй саммит после Бюргенштока Россию надо вызвать и предъявить ей наши требования», — сказал глава дипведомства в программе «60 минут» на канале «Россия-1». Лавров уточнил, что сравнение двух высказываний — о том, к чему Россия должна стремиться для достижения урегулирования и о необходимости участия России во втором саммите, — позволяет понять, что в своем первом утверждении украинский глава обозначил название и основную идею мирного саммита. А значит заявил о связи оскорбления с саммитом.  Ранее на пресс-конференции с участием канцлера Германии Олафа Шольца Зеленский сделал оскорбительное высказывание на вопрос о том, на какие шаги должна пойти Москва для разрешения конфликта. Он заявил: «На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...