Фактически, украинский лидер Владимир Зеленский словом из трех букв указал на планируемый Киевом второй мирный саммит по Украине. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Когда у него где-то пару недель назад спросили, на что должна пойти Россия для урегулирования кризиса, он публично заявил, что Россия должна пойти на три буквы. Через несколько вопросов в том же интервью он сказал, что на второй саммит после Бюргенштока Россию надо вызвать и предъявить ей наши требования», — сказал глава дипведомства в программе «60 минут» на канале «Россия-1».
Лавров уточнил, что сравнение двух высказываний — о том, к чему Россия должна стремиться для достижения урегулирования и о необходимости участия России во втором саммите, — позволяет понять, что в своем первом утверждении украинский глава обозначил название и основную идею мирного саммита. А значит заявил о связи оскорбления с саммитом.
Ранее на пресс-конференции с участием канцлера Германии Олафа Шольца Зеленский сделал оскорбительное высказывание на вопрос о том, на какие шаги должна пойти Москва для разрешения конфликта. Он заявил: «На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы».
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