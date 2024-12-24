24 декабря 2024

Пашинян не поедет на встречу лидеров в СНГ в РФ из-за болезни

© Служба новостей «URA.RU»
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У Пашиняна выявлен ковид
У Пашиняна выявлен ковид Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пропустит встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербурге. Политик объяснил, что заболел коронавирусом. 

«В понедельник, 23 декабря, у меня был положительный результат анализа на ковид. <...> Посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге», — написал Пашинян в своих соцсетях. 

Он подчеркнул, что сейчас работает в резиденции. До конца Пашинян пообещал принять решение об участии в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, которое пройдет 26 декабря.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян пропустит встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербурге. Политик объяснил, что заболел коронавирусом.  «В понедельник, 23 декабря, у меня был положительный результат анализа на ковид. <...> Посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге», — написал Пашинян в своих соцсетях.  Он подчеркнул, что сейчас работает в резиденции. До конца Пашинян пообещал принять решение об участии в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, которое пройдет 26 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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