В России прогнозируют резкий рост стоимости техобслуживания автомобилей в 2025 году

Техобслуживание автомобилей может подорожать на 30% в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Рост закупочных цен на автозапчасти связан с курсом валют и усложнением логистики
Рост закупочных цен на автозапчасти связан с курсом валют и усложнением логистики Фото:

С начала 2024 года рост стоимости технического обслуживания автомобилей в России составил 30%. Данный тренд может сохранится и в 2025 году. К такому выводу пришли эксперты федеральной сети автосервисов Caready.

«В следующем году мы прогнозируем увеличение стоимости обслуживания автомобилей на 25-30% к текущим расценкам. Повышение будет связано с ростом себестоимости запчастей, изменением в налоговом законодательстве, сохранением уровня ключевой ставки или ее повышением, вероятным внедрением системы „Честный знак“», — сказал директор сети Михаил Маковей, его слова приводит издание «Автопилот».

В компании также объяснили, что рост закупочных цен на автозапчасти и расходные материалы связан с курсом валют и усложнением логистики. Увеличение издержек крупных оптовых поставщиков запчастей и масел привело к подорожанию некоторых услуг, например, замена масла и фильтра стала дороже на 27%. Также стоит отметить, что дефицит механиков и мастеров-приемщиков, а также рост их заработной платы более чем на треть и высокий уровень инфляции, также способствовали увеличению стоимости услуг.

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С начала 2024 года рост стоимости технического обслуживания автомобилей в России составил 30%. Данный тренд может сохранится и в 2025 году. К такому выводу пришли эксперты федеральной сети автосервисов Caready. «В следующем году мы прогнозируем увеличение стоимости обслуживания автомобилей на 25-30% к текущим расценкам. Повышение будет связано с ростом себестоимости запчастей, изменением в налоговом законодательстве, сохранением уровня ключевой ставки или ее повышением, вероятным внедрением системы „Честный знак“», — сказал директор сети Михаил Маковей, его слова приводит издание «Автопилот». В компании также объяснили, что рост закупочных цен на автозапчасти и расходные материалы связан с курсом валют и усложнением логистики. Увеличение издержек крупных оптовых поставщиков запчастей и масел привело к подорожанию некоторых услуг, например, замена масла и фильтра стала дороже на 27%. Также стоит отметить, что дефицит механиков и мастеров-приемщиков, а также рост их заработной платы более чем на треть и высокий уровень инфляции, также способствовали увеличению стоимости услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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