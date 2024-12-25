В России прогнозируют резкий рост стоимости техобслуживания автомобилей в 2025 году

С начала 2024 года рост стоимости технического обслуживания автомобилей в России составил 30%. Данный тренд может сохранится и в 2025 году. К такому выводу пришли эксперты федеральной сети автосервисов Caready.
«В следующем году мы прогнозируем увеличение стоимости обслуживания автомобилей на 25-30% к текущим расценкам. Повышение будет связано с ростом себестоимости запчастей, изменением в налоговом законодательстве, сохранением уровня ключевой ставки или ее повышением, вероятным внедрением системы „Честный знак“», — сказал директор сети Михаил Маковей, его слова приводит издание «Автопилот».
В компании также объяснили, что рост закупочных цен на автозапчасти и расходные материалы связан с курсом валют и усложнением логистики. Увеличение издержек крупных оптовых поставщиков запчастей и масел привело к подорожанию некоторых услуг, например, замена масла и фильтра стала дороже на 27%. Также стоит отметить, что дефицит механиков и мастеров-приемщиков, а также рост их заработной платы более чем на треть и высокий уровень инфляции, также способствовали увеличению стоимости услуг.
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