Американские политики разозлились из-за выходки Илона Маска

Американский бизнесмен Илон Маск разозлил парламентариев, написав более сотни постов в своих социальных сетях. Таким образом он заставил конгресс США пересмотреть проект американского бюджета в канун Рождества. Об этом сообщает журнал Politico.
«Республиканцы в Палате представителей пребывают в состоянии хаоса после того, как протолкнули наспех составленный пакет для финансирования правительства. <...>Все это произошло благодаря Илону Маску», — передает Politico. Там добавили, что Маск разместил более 150 сообщений на своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter — прим. URA.RU).
Журнал подчеркивает, что стратегия Маска, работающая по принципу «действовать быстро», резко контрастирует с культурой Вашингтона, где преобладает консерватизм и продумывание действий. Чтобы сократить затраты и повысить эффективность работы правительства, Маск предлагает разрушение государственной структуры до ее основания, даже за счет возможного возникновения беспорядка, отмечает издание.
Ранее Маск выразил недовольство по поводу расходов США на оборону Европы. Он отметил, что американские налогоплательщики покрывают четверть оборонных расходов Европы. По его мнению, такие затраты нецелесообразны, особенно учитывая значительный бюджетный дефицит и критическое увеличение государственного долга США, передает RT.
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