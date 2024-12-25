Baza: в торговом центре Владикавказа раздался мощный взрыв

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В ТЦ «Алания Молл» из-за взрыва выбило стекла
В ТЦ «Алания Молл» из-за взрыва выбило стекла Фото:
новость из сюжета
В торговом центре Владикавказа раздался мощный взрыв

В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе прогремел мощный взрыв. Сообщается, что в здании выбило стекла, идет дым.

«В торговом центре „Алания Молл“ во Владикавказе мощный взрыв», — передает Baza. На место уже выехали все оперативные службы.

Сейчас в здании пожар. По данным источника, есть пострадавшие.

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В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе прогремел мощный взрыв. Сообщается, что в здании выбило стекла, идет дым. «В торговом центре „Алания Молл“ во Владикавказе мощный взрыв», — передает Baza. На место уже выехали все оперативные службы. Сейчас в здании пожар. По данным источника, есть пострадавшие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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