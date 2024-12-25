Baza: в торговом центре Владикавказа раздался мощный взрыв

В ТЦ «Алания Молл» из-за взрыва выбило стекла
новость из сюжетаВ торговом центре Владикавказа раздался мощный взрыв
В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе прогремел мощный взрыв. Сообщается, что в здании выбило стекла, идет дым.
«В торговом центре „Алания Молл“ во Владикавказе мощный взрыв», — передает Baza. На место уже выехали все оперативные службы.
Сейчас в здании пожар. По данным источника, есть пострадавшие.
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